Cipro, insolito spiaggiamento di cetacei: forse la causa è il terremoto in Turchia e Siria

Le autorità hanno identificato la balena come Ziphius Cavirostris, o più comunemente conosciuta come balena dal becco di Cuvier. Sei balene sono state trovate morte venerdì, mentre un branco di quattro è stato trovato spiaggiato giovedì, lo ha comunicato il dipartimento della pesca e della ricerca marina di Cipro. Tre dei quattro esemplari di giovedì erano stati ricondotti in mare, mentre il quarto era deceduto, non è chiaro se il branco morto trovato venerdì includesse le stesse balene di giovedì che erano state ricondotte al mare.

"Questi animali hanno un sistema di ecolocalizzazione che è influenzato dal rumore del mare; potrebbero essere esercitazioni militari, esercitazioni sismiche o naturalmente il terremoto nella regione", ha detto a Sigma TV Yiannis Ioannou del dipartimento della pesca e della ricerca marina. Questa specie non è molto comune al largo di Cipro. Le balene sono state trovate in quella che è una parte relativamente piccola della costa settentrionale di Cipro sotto il controllo del governo dell'isola riconosciuto a livello internazionale. La parte più lunga della costa è controllata da uno stato turco-cipriota separatista.