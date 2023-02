Cisgiordania, ore di tensione e scontri tra palestinesi ed esercito israeliano: tre vittime

Un palestinese è rimasto ucciso a Zaatara, a sud di Nablus (Cisgiordania), durante scontri con l'esercito e con coloni israeliani. Lo afferma l’agenzia di stampa Maan, citando il Ministero della sanità palestinese. L'uomo è stato identificato in Sameh Aqtash, 37 anni.

L'esercito israeliano non ha ancora commentato questo incidente, che è avvenuto a breve distanza da Huwara, dove da ore sono in corso gravi incidenti. Incidenti durante i quali, in giornata, erano stati uccisi due fratelli israeliani in un attentato di matrice palestinese presso Nablus. I responsabili del vicino insediamento ebraico Har Brachà li hanno identificati in Hillel (21) e Yagal (22) Yaniv. Entrambi studiavano nel collegio rabbinico locale. Uno aveva appena terminato il servizio di leva, mentre l'altro stava per iniziarlo.

Nel frattempo – riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa – gruppi di coloni hanno compiuto attacchi contro alcune proprietà di palestinesi. Danni materiali sono stati registrati, secondo la Wafa, a Huwara, Burin e Qaryut. Sempre secondo l'agenzia, un contadino palestinese è rimasto ferito. L'esercito israeliano – che nella zona di Nablus è ancora impegnato nelle ricerche degli attentatori – non ha ancora commentato mentre è di pochi minuti fa la notizia che il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Hertzl Halevi è arrivato a Huwara “per seguire da vicino la situazione”. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Halevi ha ordinato che ulteriori forze siano inviate nell'area “per evitare attacchi terroristici e prevenire violenti incidenti”.