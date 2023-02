Attesa per il passaggio della cometa di Neanderthal, l'ultima volta risale a 50mila anni fa

Stavolta, a “ferire il velo nero”, non sarà la cometa di Halley, come cantava Irene Grandi, ma quella dei Neanderthal, che alle 18.11 ora italiana passerà alla minima distanza dalla Terra, a circa 42 milioni di chilometri. Anche se, precisano subito gli astrofisici, il momento migliore per osservarla sarà a notte fonda, poco prima dell'alba, quando la Luna sarà tramontata.

Scoperta poco meno di un anno fa e denominata con la sigla C/2022 E3 (ZTF), la cometa è ormai nota fra media e appassionati come “la cometa dei Neanderthal” poiché, analizzandone l'orbita, è emerso che passò l'ultima volta vicino alla Terra circa 50 mila anni fa, all'epoca dei nostri progenitori.