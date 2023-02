Consiglio straordinario europeo, il capitolo migranti rinviato a marzo

Alle tre di notte termina il Consiglio straordinario Europeo ed ha prevalso la linea del presidente Charles Michel di chiudere il vertice dei leader in un solo giorno, Alla fine, dopo una lunga trattativa su migranti e dossier economici, i 27 trovano una quadra ma le questioni torneranno sul tavolo dei leader al Consiglio europeo di fine marzo

"Il Consiglio europeo ha chiaramente riconosciuto che la migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. "I leader hanno concordato di riconoscere reciprocamente le decisioni sui rimpatri, cosa che consentirà di velocizzarli. Il principio è che la decisione di rimpatrio presa in un Paese vale in tutti i Paesi Ue. Se quella persona si trasferisce in un altro Paese membro non dovrà essere sottoposta alla stessa procedura perchè quella decisione presa in un Paese varrà in tutta Europa".

“Abbiamo avuto un dibattito sulle migrazioni. E' stato uno scambio di qualità, franco, molto rispettoso. Con la consapevolezza che è un ”soggetto" comune per l'Ue e che lo dobbiamo trattare insieme per dare una risposta europea. Ci sono tre domini su cui c'è l'accordo: l'azione esterna, per rafforzare la cooperazione con i Paesi terzi su rimpatri e riammissioni; il controllo e protezione dei confini esterni, il consiglio dei ministri affronterà anche la questione dell'attuazione dell'accordo di Dublino; infine l'attività delle Ong in mare", ha spiegato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

“Non siamo d'accordo su tutto, ma vi è l'orientamento generale a trovare soluzioni pragmatiche". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz spiegando che i leader sono "nella condizione" di concordare iniziative "di solidarietà per il futuro" per gestire la migrazione.

"Sono molto soddisfatta del risultato di questo Consiglio europeo. Penso valga la pena di approfondire i vari temi nella mattinata in una conferenza stampa che stiamo organizzando". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La conferenza si terrà alle 11.30.