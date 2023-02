Mondiale per club in Arabia Saudita, Amnesty: "La Fifa ignora la repressione"

Dito puntato contro il Mondiale di calcio in Qatar, contro le mire dei Paesi del Golfo su un numero di squadre europee in crescita costante, ora contro l'assegnazione del Mondiale per club. Amnesty International torna ad alzare la voce dopo il disco verde del Consiglio della Fifa che ha attribuito, con voto unanime, all'Arabia Saudita l'edizione del 2023 del Mondiale per club , l'ultima con la formula attuale. Il torneo si svolgerà dal 12 al 22 dicembre.

Il numero uno della giustizia economica e sociale di Amnesty, Steve Cockburn, afferma che è stata presa una decisione "senza alcuna considerazione della libertà di espressione, discriminazione o diritti dei lavoratori. La Fifa - prosegue - ha ancora una volta ignorato l'atroce record dei diritti umani dell'Arabia Saudita. L'organizzazione sta ancora una volta abbandonando la propria politica sui diritti umani ed è complice del palese 'lavaggio' sportivo".

Cockburn denuncia che le autorità saudite hanno recentemente "intensificato la loro brutale repressione della libertà di espressione" e sottolinea che “81 persone sono state giustiziate in un solo giorno lo scorso anno”. Infine un nuovo riferimento al Mondiale in Qatar: "Pur annunciando un record di 7,5 miliardi di dollari di entrate tra il 2019 e il 2022, la Fifa - conclude Cockburn - non ha ancora raggiunto un accordo su un fondo di compensazione per i lavoratori migranti in Qatar.