Scherma. Azzurre oro e azzurri argento nel fioretto a squadre in Egitto

Azzurre e azzurri: l’Italia del 'fioretto faraonico' si è confermata sul podio nella giornata delle gare a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo al Cairo. Medaglia d'oro per la formazione femminile, composta da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa, e medaglia d'argento per il team maschile che schierava Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi.

Due quartetti che hanno fatto sognare e sperare, anche in vista degli impegni futuri, come commenta Stefano Cerioni, ct della nazionale italiana: “Sono molto soddisfatto, per tutto l’andamento del weekend e in particolare per le prove a squadre. Era l’ultima gara prima dell’inizio della qualifica Olimpica, e avevo necessità di provare nel quartetto maschile Bianchi e Macchi, che mi hanno dato ottime risposte. Un grande plauso alle ragazze, che hanno vinto ancora una volta con una prestazione di ottimo livello. Il primo e secondo posto delle nostre squadre, uniti ai risultati di ieri nell’individuale, sono eccellenti premesse per gli impegni, importantissimi, che ci aspettano”.

Il quartetto delle azzurre ha avuto un percorso relativamente facile fino alla finale, quando si sono scontrate con gli Stati Uniti. Match combattuto che ha visto comunque prevalere e vincere le nostre ragazze con il punteggio finale di 45-43.

La squadra maschile, invece, in finale si è dovuto accontentare del secondo posto, di fronte al Giappone, impostosi per sole due stoccate con il punteggio finale di 45-43.