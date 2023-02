Cospito: previste oggi in piazza a Roma tre manifestazioni degli anarchici

Tre appuntamenti diversi oggi a Roma, nel tardo pomeriggio, con gli anarchici in piazza a manifestare contro la detenzione di Alfredo Cospito al 41 bis. Su tutti e tre gli eventi è prevista la massima attenzione delle forze dell'ordine. Le manifestazioni inzieranno alle ore 19 e sono in programma a Campo Dei Fiori, Largo Argentina e Piazza Trilussa.

"Le bugie dei media servono ad abbassare la tensione. Dopo quattro mesi di sciopero della fame Alfredo è in gravi condizioni di salute. Lo vogliamo subito fuori dalla tortura del 41bis", si legge su un volantino degli organizzatori.

Condizioni migliorate ma “pronto a riprendere il digiuno totale con sentenza negativa della Cassazione”

Secondo fonti legali, l'anarchico in questo momento ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano secondo le disposizioni dell'art. 41 bis, "sta continuando a prendere gli integratori ma è determinato a riprendere il digiuno totale se il 24 febbraio dalla Cassazione arrivasse una sentenza negativa in merito al ricorso per la revoca del 41 bis''.

Questa mattina il medico lo ha visitato: le sue condizioni sono ''stabili, è lucido e determinato e c'è un lieve miglioramento - ha osservato - anche grazie agli integratori che sta prendendo, in particolare sodio e potassio, ma se decidesse di riprendere lo sciopero della fame in maniera radicale la situazione potrebbe precipitare rapidamente''. I primi tentativi, nei giorni scorsi, di assumere yogurt, invece, non avrebbero portato ad alcun risultato vista l'incapacità dell'anarchico di trattenere gli alimenti. D'altra parte, la ripresa dell'alimentazione, è stato osservato, è il momento più delicato e pericoloso. In questo momento però la questione, spiegano sempre fonti legali, non si pone perché Cospito non sembra intenzionato a riprenderla almeno fino alla decisione del 24 febbraio.

La decisione della Cassazione sul ricorso presentato da Alfredo Cospito, è uno degli eventi più attesi della prossima settimana. Al centro dell'udienza, la conferma del regime del carcere duro da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma: la procura della Cassazione, ovvero la pubblica accusa, ha depositato il suo parere chiedendo la revoca del provvedimento.