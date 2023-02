Cospito torna in carcere: l'anarchico è stato dimesso dall'ospedale San Paolo

I medici dell'ospedale San Paolo di Milano hanno dimesso questa mattina Alfredo Cospito, il detenuto in regime speciale, di cui all'articolo 41 bis, che sta portando avanti un prolungato sciopero della fame. È quanto si apprende da fonti del ministero della Giustizia.

Cospito, ricoverato per alcuni giorni a causa delle sue condizioni di salute, è stato riportato nel Sai dell'istituto penitenziario di Opera, dove continuerà ad essere assicurata la massima attenzione alle sue condizioni.