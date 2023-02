L'addio a Maurizio Costanzo. La figlia Camilla: "In Paradiso ti immagino a organizzare un talk show"

C'è anche l'immagine dell'amato gatto nero Filippo sulla bara di Maurizio Costanzo, nella Chiesa degli Artisti a Roma, la Basilica di Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo, gremita per l’ultimo addio al popolare conduttore e giornalista. Calorosi applausi e tanti “bravo” indirizzati al feretro, quando la bara fa il suo ingresso in chiesa, nella commozione generale. Dentro, moltissime personalità del mondo dello spettacolo e della televisione, i tanti ospiti del Maurizio Costanzo Show e degli altri programmi condotti negli anni, che ora gli rendono omaggio, quasi come a restituirgli una visita, l’attenzione dimostrata per aver offerto loro la ribalta del Teatro Parioli: da Paolo Sorrentino a Gerry Scotti, da Emanuele Filiberto di Savoia a Fiorella Mannoia, da Valerio Scanu a Massimo Lopez e Tullio Solenghi. E poi, ancora, Aurelio De Laurentiis, Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Ermal Meta, Michele Bravi, Paolo Ruffini, Luca Cordero di Montezemolo, Amadeus con la moglie Giovanna, Pino Insegno, Carlo Conti, Christian De Sica, Enrica Bonaccorti, Michele Guardì, Giancarlo Leone, Giancarlo Giannini. Non mancano neanche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori con la moglie Cristina Parodi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Milly Carlucci, Giorgio Panariello, Ultimo, Alex Britti, Vladimir Luxuria, Lele Mora. E ancora, Rocco Papaleo, Ricky Tognazzi, Simona Izzo (che ebbe una relazione con Costanzo dal 1978 al 1986), Lorella Cuccarini con Silvio Testi, Simona Ventura. Ma soprattutto, l'amico di una vita, il suo avvocato Giorgio Assumma. È presente anche l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes.

Tra i primi ad arrivare Alessandra Celentano, Kledi Kadiu, Roberto Giacobbo, Eleonora Daniele e Dado, un comico molto amato da Costanzo. Hanno partecipato anche le rappresentanze delle istituzioni e del governo, dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al sottosegretario Vittorio Sgarbi (“televisivamente” nato proprio grazie a lui), fino al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Presente anche il vertice di Mediaset, la seconda “casa” di Costanzo, diventata negli anni la prima: Fedele Confalonieri, il presidente, e l'amministratore delegato, Piersilvio Berlusconi. Listata a lutto, l'antenna di Cologno Monzese, a Milano, fa svettare la scritta “Ciao Maurizio”.

L’omelia di don Walter: “Mi chiese: ‘Cosa c’è dietro l’angolo?’ ” Un’omelia che “non è un panegirico”, tiene a precisare don Walter Insero, rettore della Basilica, il parroco che conosceva bene Costanzo e con cui più volte, soprattutto negli ultimi tempi, aveva avuto dei colloqui. Il sacerdote racconta anche delle domande che il giornalista gli faceva sempre più di frequente: “Cosa c'è dietro l'angolo?”. Poteva “arrabbiarsi” ma se “si accendeva, faceva una sfuriata e dopo cinque minuti gli passava: non covava rancore”. Don Walter parla anche del suo rapporto con i familiari, con i figli. Un rapporto di amore, che con Maria De Filippi diventava anche di “tenerezza, stima e complicità”. Nei confronti di chi gli stava accanto, ha aggiunto don Walter, “aveva sviluppato un forte senso di protezione”, che fossero i suoi cari o i suoi collaboratori. “Il teatro è stato la sua grande passione. Ma più del teatro e della tv, Maurizio ha amato la radio”, svela don Insero, ricordando il periodo in cui il giornalista aveva lavorato nella sede Rai di via del Babuino. E poi, “aveva un grande amore per gli animali”, per il gatto Filippo che troneggia sul feretro, così come “per le altre creature viventi con cui si sentiva in armonia”.

LaPresse La folla all'esterno della Chiesa degli Artisti

Un rapporto con la fede e la spiritualità, quello di Costanzo, sviluppato soprattutto negli ultimi anni, dopo una vita vissuta da non credente: “La prima volta ho incontrato Costanzo due anni fa. Pensavo di trovarmi davanti un giornalista anticlericale, un po' un mangiapreti, e invece ho incontrato una persona accogliente, amorevole, che mi ha rivolto subito una battuta: ‘È un prete vero?’ Ci provo, gli ho risposto” rivela don Walter, suscitando non pochi sorrisi in una cerimonia bagnata dalle lacrime di una commozione sincera, di un dolore vero, da parte di amici, colleghi, famigliari, pubblico. “Non si confessava di frequente – continua don Insero – ma era molto rispettoso, anche nei mei confronti. Negli ultimi tempi, si era avvicinato ai valori cristiani”, affascinato dal “mistero” della fede e dalla “misericordia”.

LaPresse Piazza del Popolo, piena di persone che hanno atteso l'uscita del feretro dalla chiesa

“Mi colpì perché mi raccontò la sua infanzia, la sua parrocchia in zona piazza Bologna… E alla fine mi disse: ‘Mi sa che dovrò venire da lei...’.” Poi, il sacerdote ripercorre gli inizi della carriera del giornalista, a Paese Sera, a seguire il Tour de France: “Maurizio era un uomo molto intelligente, estremamente curioso, portato sempre a cercare novità, a scoprire. Non riusciva a stare fermo, era molto attivo, anche negli ultimi giorni in clinica”. Nel ritratto di don Insero, Costanzo viene descritto come “uomo umile, leale: manteneva la parola data e rispettava opinioni degli altri, senza giudicare le diversità”. Costanzo, si sa, “era tendenzialmente pigro, amava la Roma, non era uno sportivo praticante. Voleva ascoltare gli altri, conoscere le persone, le loro storie, intuiva prima di ascoltare il carattere delle persone”. Immancabili i riferimenti ai suoi peccati di gola, la golosità per i gelati e il cioccolato, “so che gli veniva spacciato del cioccolato fondente di nascosto”, sottolinea mentre Maria De Filippi accenna un sorriso.

Il saluto della figlia Camilla: “In Paradiso organizzerai un talk show” “Ti immaginiamo in Paradiso che organizzi un talk show”, certi che “nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto”. Lo saluta così la primogenita Camilla, chiamandolo “Papino” e raccontando della “ondata di amore che ci ha sommersi”, che “è merito di quello che hai dato a tante persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più” sintetizza la sorella del regista Saverio, entrambi figli di Costanzo e di Flaminia Morandi, sua seconda moglie, sposata nel 1973. Per tutti loro “sei stato padre e maestro di vita. Hai incoraggiato, spronato, costruito talenti. A noi figli lasci un'eredità importante” sottolinea ancora Camilla, che ricorda “l'umiltà" che lo contraddistingueva: “Non ti saresti aspettato questa grande manifestazione di affetto. Avresti detto: ‘Ti rendi contro? È per me?’ ”.

LaPresse La folla all'esterno della chiesa

La Preghiera degli artisti letta da Gerry Scotti, poi la sigla del Costanzo Show accompagna l’uscita del feretro “Signore, volgi i tuoi occhi sul nostro lavoro, quello dei tuoi artisti, quelli che mettono la benzina alle ali per essere più vicino a te e aiutare i fratelli. Perdonaci se siamo fragili, incostanti, ma siamo uomini. Donaci la tua forza. Preghiamo per tutti gli artisti, fa’ che possiamo aiutare gli uomini attraverso la nostra arte. Donaci ali stupende per farci alzare fino a te”: sono alcuni dei versi della Preghiera degli artisti, letta da Gerry Scotti al termine della cerimonia funebre.

Ad accompagnare il feretro all'uscita dalla Basilica di Santa Maria in Montesanto, il celebre motivo del Maurizio Costanzo Show, il suo programma più celebre e amato. Il tutto sotto gli occhi dei figli commossi e della moglie Maria De Filippi, che applaudendo il feretro ha ricevuto a sua volta molti applausi da parte dei presenti. Il corteo funebre, che era partito dal Campidoglio per un giro nelle vie di Roma e del quartiere Prati, dove Costanzo lavorava e viveva, si è avviato fino al Teatro Parioli, tempio del suo storico talk show (4480 puntate in 42 anni, il più longevo della televisione italiana). Maurizio Costanzo sarà tumulato nel cimitero del Verano.