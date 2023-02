In diretta dalla Biblioteca Casanatense di Roma l’evento ASviS Live in occasione del primo anniversario dell’inserimento in Costituzione del principio di “giustizia intergenerazionale” alla base del concetto di sviluppo sostenibile. L’evento vuole essere un’occasione per riflettere con i rappresentanti delle istituzioni e della società civile sulle conseguenze della riforma costituzionale approvata dal Parlamento pressoché all’unanimità nel febbraio 2022.