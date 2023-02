Costringeva giovani migranti a prostituirsi, arrestata nigeriana

È lunga la lista di ipotesi di reato contestate ad una donna arrestata a Siracusa per tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù - aggravate dall’aver agito anche in danno di minori - immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio “dei proventi dell’attività delittuosa”.

Secondo gli inquirenti la donna, di origine nigeriane, farebbe parte di un più ampio gruppo criminale che reclutava giovani donne in Nigeria, introdotte poi in Italia, “per poi essere avviate all’attività della prostituzione, mediante costrizione perpetrata, nella quasi totalità dei casi, tramite l’inganno e la pratica dei riti Woodoo, forieri di minaccia di morte per le vittime e per i loro cari. Grazie al forte potere di intimidazione derivante dalla sottoposizione al cosiddetto rito 'Ju-Ju', l’indagata sarebbe riuscita a convincere le vittime a scappare dai centri di accoglienza, ove erano state allocate dopo l’arrivo in Italia".

Tutto è partito dalla denuncia di una delle giovani schiave che ha raccontato alle forze dell’ordine di essere sbarcata nel 2016 ad Augusta, in Sicilia, dopo un lungo viaggio in autobus dalla Nigeria fino in Libia per poi approdare in Italia attraverso il mare. Una traversata che avrebbe portato a contrarre un debito di trentamila euro da saldare con i guadagni dovuti alla mercificazione, obbligata, del proprio corpo.

Numerose le violenze sessuali e i soprusi subiti durante il soggiorno in Libia, Paese nel quale la giovane avrebbe capito di essere stata destinata al mercato della prostituzione.

Solo una volta giunta in Italia è riuscita a chiedere aiuto alla polizia. Da lì, l’attività investigativa ha permesso di identificare 'la madame' coinvolta in numerose vicende di tratta di esseri umani, alcune riguardanti "vittime da essa commissionate, altre riguardanti vittime 'attese' da altre madame che le si sarebbero rivolte per l’organizzazione del viaggio o per la loro concreta gestione su strada una volta arrivate”.

Secondo quanto ricostruito, l’indagata avrebbe fatto affidamento su due complici, in Nigeria e in Libia, che l'avrebbero aiutata nei vari segmenti della catena della tratta di esseri umani. Il primo, un native doctor, ossia addetto al reclutamento e alla sottoposizione a riti juju delle vittime, il secondo preposto alla realizzazione dei viaggi dalla Nigeria all’Italia.

Quest’ultimo si sarebbe occupato di ricevere le somme necessarie dall'indagata per poi provvedere alla corresponsione dei pagamenti agli “smugglers” (contrabbandieri) per le prestazioni da essi erogate, all’acquisto del cibo per le migranti in transito, alla gestione dei rapporti e "alla scelta del soggetto in grado di soddisfare meglio e più in fretta le richieste di imbarco".

La donna, stando all’accusa, sarebbe stata in grado di gestire il viaggio di almeno 8 ragazze e la prostituzione di altre due, controllando poi diverse postazioni di prostituzione su strada.

L’attività d’indagine ha portato alla scoperta anche di numerose transazioni economiche di denaro dall’Italia verso la Nigeria che sarebbero state effettuate dalla indagata, utilizzando denaro proveniente dallo sfruttamento sessuale delle vittime giunte in Italia.

La “maman”, in apparenza priva di fonti di reddito - sarebbe riuscita a inviare continuamente somme avvalendosi dei servizi di altri connazionali che, al di fuori di ipotesi di concorso nel reato, avrebbero provveduto alle rimesse trattenendo una provvigione per l’attività svolta. Le rimesse sarebbero state reinvestite in pagamenti ai complici (al native doctor addetto al reclutamento e alla sottoposizione a juju delle vittime, ad un complice che si occupava dell’organizzazione e della gestione del viaggio dalla Nigeria all’Italia).

Sono emersi anche degli investimenti immobiliari realizzati in Nigeria. Il modus operandi seguito sarebbe risultato abbastanza semplice ma efficace: l’indagata sarebbe stata solita effettuare plurimi e continui trasferimenti di somme non sempre destinate alla stessa persona, attraverso soggetti che offrivano il servizio di rimesse all’estero secondo un sistema non tracciabile di informal banking.