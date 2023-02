Covid, Cerberus e Kraken responsabili di oltre la metà dei contagi nel mondo

Continua a crescere la diffusione delle sotto-varianti Cerberus e Kraken nel mondo. Secondo l'ultimo bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Sanità i due ceppi di virus SarsCoV2 sono ormai responsabili di oltre la metà dei contagi globali: Cerberus (nella versione originale BQ.1 e ancor più in quella BQ.1.1) del 42,3% dei casi mentre Kraken (XBB.1.5) dell'11.5%.

Dall'ultima rilevazione dell'Oms emerge inoltre che nelle diverse aree del pianeta si stanno consolidando differenti mix di varianti: nelle Americhe, per esempio, Cerberus e Kraken sono responsabili da sole di quasi l'80% dei casi; in Europa invece Kraken è quasi assente, ma più di un contagio su dieci è da Orthrus (CH.1.1); nella regione del Pacifico Occidentale dell'Oms (che comprende la Cina) la variante dominante è invece BA.5.2, seguita da BF.7.

Questa differenziazione, spiega l'Oms, deriva da "una varietà di fattori: le varianti circolanti in precedenza, la copertura vaccinale, le misure sociali e di sanità pubblica implementate".

Sul fronte dei contagi, invece, il report dell'Oms rileva un calo del 78% su base mensile, ma il numero di casi è sicuramente "sottostimato", si legge. Si registra al contrario un aumento del 65% dei decessi. A influire su questo dato, soprattutto, i numeri cinesi. Nell'ultimo mese, nel Paese si sono verificati 62.759 decessi per Covid, più del doppio rispetto al mese prima. I decessi restano ancora alti anche in Usa (14.625, pari a un+31% rispetto al mese precedente) e in Giappone (10.122; +46%).

In Italia, secondo il bollettino, nell'ultimo mese si sono registrati 260.958 nuovi casi di Covid (-59% rispetto al mese precedente) e 1.915 decessi (-36%).