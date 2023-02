Covid, Gimbe: “Lieve ripresa di contagi e ricoveri ordinari. In calo terapie intensive e decessi"

Andamento ancora altalenante della pandemia che questa settimana presenta una lieve ripresa di contagi e ricoveri ordinari insieme a un calo delle terapie intensive e dei decessi. La fotografia è scattata dal nuovo report della Fondazione Gimbe che raccoglie i dati settimanali del ministero della Salute.

Nell'ultima settimana l’aumento dei nuovi casi di Covid-19 ammonta a 29.438 contro 28.347 della scorsa settimana, pari al +3,8% e una diminuzione dei decessi pari al -18,4%, 244 contro 299 della scorsa settimana.

Aumentano invece i ricoveri con sintomi (3.331 contro 3.200, pari al +4,1%), mentre continua la discesa nelle terapie intensive (133 contro 154, pari al -13,6%). Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 17-23 febbraio.

"Dopo 6 settimane consecutive di calo - dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - si registra un lieve aumento dei nuovi casi settimanali, che rimangono comunque ampiamente sottostimati".

Scendono ancora le somministrazioni giornaliere delle quarte dosi del vaccino anti-Covid (-25,8%), e sono scoperte 12,1 milioni di persone. Il tasso di copertura per le quarte dosi è del 31,2% con nette differenze regionali: dal 14% della Calabria al 44,8% del Piemonte. Il tasso di copertura per le quinte dosi rimane invece al palo e si attesta al 15,1%, anche in questo caso con nette differenze regionali: dal 5,2% della Campania al 28,7% del Piemonte. Al 24 febbraio sono 6,78 mln le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino.