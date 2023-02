Covid, dati dei contagi in calo: in Italia 33.042 casi e 439 morti nell'ultima settimana

Continuano a diminuire i contagi Covid in Italia, ma i decessi tornano a crescere. Nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio, si sono registrati 33.042 nuovi casi, in calo del 13,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano 38.168).

Sono stati 439 i decessi in 7 giorni, in aumento del 27,2% rispetto alla settimana precedente (quando erano 345). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 nel nostro Paese.

Il tasso di positività settimanale scende al 5,5% rispetto al 6,3% di sette giorni prima. In calo il numero dei tamponi: negli ultimi 7 giorni ne sono stati fatti 595.539 rispetto a 608.732 (-2,2%).

Scendono i ricoveri in area non critica: al 2 febbraio si contano 3.712 pazienti contro i 4.081 di 7 giorni prima (-9%). Scendono (-12,6%) i pazienti in terapia intensiva che al 2 febbraio sono 179 rispetto ai 205 della settimana precedente.

Per quanto riguarda gli attualmente positivi sempre al 26 gennaio sono 251.970, ovvero 48.080 persone in meno (-16%) in una settimana.