Covid: Iss, in calo incidenza settimanale, stabili intensive, nessuna Regione a rischio alto

In calo l'incidenza di casi Covid in Italia nell'ultima settimana. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regina dell'Istituto superiore di sanità. L'incidenza passa da 52 casi ogni 100mila abitanti nella settimana 3-9 febbraio a 48 casi ogni 100mila abitanti fra il 10-16 febbraio. In leggero aumento l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici tra il 35 gennaio e il 7 febbraio e pari a 0,85, comunque al di sotto della soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento ma rimane sotto la soglia epidemica.



Stabili le terapie intensive, in calo il tasso di occupazione nei reparti ordinari e nessuna Regione in rischio alto. È quanto emerso dalla cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità nel monitoraggio settimanale della situazione Covid-19 in Italia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 1,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 16 febbraio), percentuale identica a quella registrata il 9 febbraio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5% contro il 5,4% del 2 febbraio. Nessuna Regione è classificata a 'rischio alto', 9 sono a 'rischio moderato' e 12 a 'rischio basso'; 14 tra Regioni e Province autonome riportano almeno un'allerta di resilienza e 5 riportano diverse allerte.