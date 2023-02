Cozzolino in aula per l'udienza sull'estradizione in Belgio, i legali ottengono un rinvio

La Corte d'Appello di Napoli (sezione Misure preventive) ha accolto le richieste formulate dai legali Dezio Ferraro e Federico Conte dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, sulla richiesta della sua consegna alle autorità giudiziarie di Bruxelles. La Procura federale belga ha infatti chiesto l'estradizione per il deputato dell'Eurocamera, sospeso dal Pd e indagato dalla Procura generale belga per corruzione, riciclaggio e organizzazione criminale nell'ambito dell'inchiesta nota come Qatargate.

I legali di Cozzolino hanno chiesto un'integrazione probatoria alla verifica della struttura carceraria che in Belgio dovrà accoglierlo. La Corte d'Appello partenopea ha rinviato l'udienza al prossimo 28 febbraio.

Cozzolino è stato arrestato venerdì scorso e da sabato è ai domiciliari nella sua abitazione di Napoli, nel quartiere Vomero. La Corte di Appello di Napoli ha già confermato l'arresto, chiesto dal mandato europeo belga, attenuando però la misura restrittiva con i domiciliari per corruzione impropria.