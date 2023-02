Superbonus, lunedì non solo associazioni di categoria: a Palazzo Chigi anche Abi, Cdp e Sace

Lunedì alle 16.30 a Palazzo Chigi il governo incontrerà i rappresentanti di Abi, Cdp e Sace, per un confronto sulle norme che bloccano la cessione dei crediti dei bonus edilizia, tra cui il superbonus. A questa riunione seguirà alle 17.15 quella con le categorie interessate, Ance, Confedilizia, Confindustria, Confapi, Alleanza cooperative italiane.

Per il governo, a quanto si apprende, parteciperanno alle riunioni il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, quello delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, quello dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, il viceministro all'Economia Maurizio Leo, oltre al direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

Spunta intanto l'ipotesi della cartolarizzazione dei crediti per trovare un punto di equilibrio sul decreto varato dal governo. che ha creato tensioni all'interno della stessa maggioranza e facendo insorgere associazioni di categoria e opposizioni. L'ipotesi è stata avanzata da Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che ha aperto a modifiche, in vista del percorso parlamentare.

"Non è stato bloccato il Superbonus, ma la cessione del credito agli enti locali che si stavano sostituendo al sistema bancario. Una strada percorribile è quella di valutare la cartolarizzazione dei crediti ceduti", ha affermato Foti ospite di Agorà su Rai 3. "Il decreto sul Superbonus oggi ha conosciuto questa misura drastica perché quella che doveva essere una misura spot è andata degenerando. Non ci possiamo permettere di non vedere una situazione che è una bomba a orologeria. Lo sapeva anche il governo Draghi, ma non è potuto intervenire per ragioni politiche", ha aggiunto. "Tutti possiamo dire che il provvedimento può essere migliorato. Non possiamo mettere a rischio i conti pubblici. Certo che siamo pronti a modifiche", ha detto il capogruppo FdI.

In sostanza, secondo quanto viene spiegato, un'operazione di questo genere comporterebbe che i crediti accumulati attraverso operazioni di ristrutturazione edilizia, finalizzati a migliorare la resa energetica e la stabilità degli immobili, vengano "impacchettati" in un prodotto finanziario, che viene poi collocato sul mercato attraverso una società veicolo costituita ai sensi della normativa italiana sulla cartolarizzazione di crediti. In questo modo, si farebbe fronte alla crisi di liquidità, superando gli ostacoli emersi negli ultimi mesi a fronte di una situazione che ha mandato in tilt gli operatori del settore.

Una stima della Cgia di Mestre pubblicata nelle scorse ore, calcola che il superbonus ha generato 372.303 asseverazioni, depositate entro il 31 gennaio scorso, e lo Stato, con il cosiddetto 110%, dovrà farsi carico di una spesa di 71,7 miliardi di euro. Su quasi 12,2 milioni di edifici residenziali, questa misura ha interessato solo il 3,1% degli immobili ad uso abitativo. "Con il decreto del governo approvato l'altro ieri non è stata trovata una soluzione per le tante aziende e famiglie che sono in possesso di una massa di crediti fiscali importanti e non più esigibili".