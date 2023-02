Cresce l'inflazione negli Stati Uniti: a gennaio +0,5%. Su base annuale, il dato aumenta del 6,4%

L’inflazione degli Stati Uniti rallenta ma non al ritmo previsto dagli economisti e sperato dai mercati, fattore che dimostra come l’ansia sui nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed (Federal Reserve) sia destinata a rimanere.

A gennaio l'indice dei prezzi al consumo Usa che misura l'andamento dell'inflazione è aumentato del 6,4% su base annua, in rallentamento rispetto al precedente incremento del 6,5%, ma oltre il +6,2% atteso dal consenso degli economisti, secondo quanto riportato dal Dipartimento del lavoro.

Il dato 'core', ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, "è aumentato dello 0,4% a gennaio. Tra le categorie che sono aumentate a gennaio vi sono gli indici dei beni di prima necessità, dell'assicurazione dei veicoli a motore, delle attività ricreative, dell'abbigliamento e dell'arredamento per la casa e delle operazioni. Gli indici delle auto e dei camion usati, delle cure mediche e dei biglietti aerei sono diminuiti nel corso del mese", spiega la nota.

Su base mensile, le cose sono andate anche peggio. I prezzi al consumo in gennaio sono saliti dello 0,5%, un dato superiore al +0,4% atteso, e in decisa crescita rispetto al precedente aumento dello 0,1%.

Su base annua l'inflazione Usa segna l'aumento più debole dall'ottobre 2021. Ma, su base congiunturale, accelera di nuovo. "C'e' il rischio che l'inflazione sia più alta del previsto nella prima metà di quest'anno", afferma Ryan Sweet, economista di Oxford Economics, ma "dovrebbe moderarsi in modo più significativo nella seconda metà dell'anno, con l'intensificarsi della disinflazione dei beni e il picco dell'inflazione dei servizi".

I dati complessivamente dunque mostrano che, sebbene la Federal Reserve abbia ricevuto notizie positive sull'inflazione - gli aumenti dei prezzi non stanno più accelerando senza sosta, come hanno fatto per gran parte del 2021 e della prima metà del 2022 - la strada per tornare alla normalità potrebbe essere lunga e accidentata.