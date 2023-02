Delmastro-Donzelli, oggi informativa del ministro Nordio alla Camera e in Senato

Si terrà oggi l'attesa informativa al Camera del ministro Nordio sul caso Donzelli-Delmastro. Un appuntamento che potrebbe essere l'occasione per il Guardasigilli per fare il punto anche sulla vicenda di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da più di tre mesi contro il regime del 41 bis, che il ministro non ha voluto revocargli ma sulla cui congruità al caso concreto stanno emergendo dubbi dentro la magistratura, a partire dalla procura nazionale antimafia.

Il cuore dell'informativa riguarderà la vicenda che ha visto come protagonisti il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove e il vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli e che ha spinto l'opposizione a chiedere le loro dimissioni e la procura di Roma ad aprire un'inchiesta con l'ipotesi di reato di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio.

La pietra dello scandalo, l' intervento alla Camera del 31 gennaio scorso in cui Donzelli aveva parlato del contenuto di colloqui in carcere tra Cospito e alcuni boss della criminalità organizzata, riportati in una relazione del Dap e appresi da Delmastro, che ha la delega alle carceri ed è suo coinquilino a Roma: i boss incoraggiavano l'anarchico ad andare avanti nella battaglia contro il 41 bis e Donzelli aveva preso lo spunto per attaccare il Pd, una cui delegazione proprio in

quel periodo aveva fatto una visita in carcere a Cospito, accusandolo in sostanza di connivenza con la mafia.

Sul caso si dovrà esprimere anche un Giurì d'onore, come chiesto dal Partito democratico, intanto però Nordio ha fatto le sue verifiche interne sul documento al centro della polemica e già nelle scorse settimane ha esposto con una nota le sue conclusioni. Conclusioni che ribadirà a voce oggi ai parlamentari, magari arricchendole di qualche dettaglio in più: le parole riferite da Donzelli erano riportate in una scheda di sintesi del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, "priva di apposizioni formali di segretezza o di ulteriori classificazioni".

E le conversazioni tra Cospito e i boss non sono state intercettate, ma sono "frutto di mera attività di vigilanza amministrativa", cioè ascoltate dagli uomini della polizia penitenziaria durante le ore di socialità del detenuto. Quanto alla scritta "limitata divulgazione" presente sulla nota di trasmissione della scheda, non ha a che fare con il" segreto di Stato".

Parole che difficilmente accontenteranno l'opposizione, che comunque non ha i numeri per far passare una mozione di censura. Per quanto riguarda invece Cospito, il ministro aggiornerà probabilmente il Parlamento anche sulle sue condizioni fisiche.

L'anarchico, che si trova nel reparto di medicina penitenziaria dell'Ospedale San Paolo, per il secondo giorno di fila, oltre ad aver ripreso ad assumere gli integratori, ha mangiato uno yogurt. Una scelta scaturita dalla speranza aperta dalla richiesta della procura generale della Cassazione di annullare con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato per lui il 41 bis, richiesta rivolta in vista dell'udienza del 24 febbraio. Da indiscrezioni che circolano in ambienti giudiziari prende corpo l'ipotesi che possa essere dimesso dall'ospedale e tornare al centro clinico del carcere di Opera.