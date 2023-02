Demi Moore comunica la reale patologia di cui soffre l'ex marito Bruce Willis

Verso le 20, ora italiana, di giovedì 16 febbraio, l'attrice Demi Moore, ex moglie dell'attore Bruce Willis, ha pubblicato un post sui suoi social, in cui rende noto il male che affligge l'attore che nella primavera scorsa aveva avuto degli episodi di afasia. La diagnosi definitiva è demenza frontotemporale. È una malattia che colpisce principalmente la parte frontale e laterale del cervello e causa anormalità del comportamento, della personalità, del linguaggio e del movimento. Al momento non esistono cure per rallentare o fermare la progressione di questa malattia.