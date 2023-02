Dialogo, unica via d'uscita dalla guerra: i 12 punti del piano di pace cinese

A un anno esatto dall'invasione russa, per la prima volta la Cina prende una posizione esplicita sulla guerra in Ucraina.

Lo fa dopo essere stata più volte chiamata in causa dai due fronti che si fronteggiano in un muro contro muro che non ammette spazi negoziali, lo fa pubblicando un documento in 12 punti che invece mette al centro il dialogo come unica via d'uscita dalla crisi. E che il ministero degli Esteri cinese rende noto al termine di una lunga e complessa missione del suo massimo diplomatico, il capo della commissione Affari Esteri del Partito Comunista Wang Yi.

Un piano ambizioso nelle intenzioni e forte del peso politico di cui gode in questa fase Pechino - e che tuttavia nella riproposizione generica di posizioni già note sembra deludere le aspettative e rischia di incontrare lo scetticismo incrociato delle due parti in guerra.

Il punto di partenza è infatti la richiesta di un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati tra Russia e Ucraina.

Per dare peso a questa proposta, Pechino tenta di consolidare per sé un ruolo di terzietà: disegnando un quadro politico che accoglie alcune delle domande di entrambi i fronti - del resto, proprio ieri la Cina si è astenuta nel voto all'Assemblea dell'Onu sulla risoluzione che condanna l'invasione russa. Per esempio: la fine delle sanzioni occidentali, che va incontro alle richieste di Mosca; e il rispetto della sovranità territoriale di ciascun Paese, che invece è il fondamento della posizione di Kiev.

Questi sono i 12 punti del documento:

1. Rispettare la sovranità di ogni Paese

2. Abbandonare la mentalità da Guerra Fredda

3. Cessare le ostilità

4. Riprendere i negoziati di pace

5. Risolvere la crisi umanitaria

6. Proteggere i civili e i prigionieri di guerra

7. Mantenere in sicurezza gli impianti nucleari

8. Ridurre i rischi strategici

9. Facilitare le esportazioni di cereali

10. Fermare le sanzioni unilaterali

11. Stabilizzare la produzione industriale e le catene di distribuzione

12. Promuovere la ricostruzione post-bellica