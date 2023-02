Serie A, percorso accidentato per l'emendamento che estende i diritti tv

Prolungare i contratti in corso per i diritti tv della Serie A da 3 a 5 anni. E' questo l'emendamento al decreto Milleproroghe presentato dal senatore di Forza Italia e presidente della Lazio Claudio Lotito. Oggi fonti vicine alla Lega di serie A fanno trapelare all'agenzia di stampa Ansa che non si tratterebbe di un atomatismo ma soltanto di una possibilità in più: "Come concordano molti presidenti di serie A, è uno strumento, non automatico, che tuttavia permette di aggiungere un'ulteriore opzione per estrarre il massimo valore dal calcio italiano anche in vista del prossimo bando per il rinnovo dei diritti della serie A".

Il Quirinale, secondo il Corriere della Sera, avrebbe posto dubbi sull'azione che si sta tentando nel Milleproroghe: “Per ragioni di merito e di metodo, sarebbe meglio rivedere quell’emendamento sul calcio”, sarebbe stato detto in una telefonata arrivata a Palazzo Chigi dai tecnici del Quirinale.

Oltre a Lotito hanno sottoscritto il testo dell'emendamento, che è stato approvato dalla commissione, Adriano Paroli, Mario Occhiuto, Roberto Rosso, Francesco Silvestro e Daniela Ternullo, tutti esponenti di Forza Italia. La misura allunga di due anni la durata dei contratti di licenza per i diritti tv dei campionati professionistici sportivi ad alcune condizioni: "Ove sussistano ragioni economiche", viene specificato, e "previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative".

Ad oggi i contratti in essere per i diritti del calcio sono con Dazn e Sky. L'emendamento è stato approvato il 9 febbraio, ultimo giorno d'esame delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato.

Il decreto Milleproroghe è atteso in Aula al Senato martedì, per la prima lettura, e dovrà essere approvato dalla Camera, in via definitiva, entro il 27 febbraio. L'approvazione dell'emendamento sui diritti Tv ha suscitato polemiche nell'opposizione.