Documenti Biden: perquisizione dell'Fbi all'università del Delaware

L'Fbi ha perquisito, in due occasioni, l'università del Delaware alla ricerca di nuovi documenti classificati in possesso di Joe Biden. Lo rivela la Cnn, citando fonti informate secondo le quali le indagini sono avvenute "nelle scorse settimane" e con il consenso del team legale del presidente americano

Sarebbe stato recuperato materiale da due diversi siti nell'università. Tuttavia i documenti non sembrerebbero essere documenti classificati. Sono stati trovato documenti top secret nella residenza privata di Biden a Wilmington, sempre nel Delaware, e in un ufficio usato dal presidente Usa presso un think-thank a Washington prima del suo arrivo alla Casa Bianca. I federali non hanno invece scoperto nessuna carta segreta a Rehoboth Beach, la casa al mare dei Biden perquisita a inizio febbraio.