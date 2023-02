Il "Dodo" estinto 500 anni fa, sarà resuscitato in laboratorio: l'annuncio di una società Usa

“Resuscitare” un animale estinto da 500 anni in laboratorio, partendo da un minuscolo frammento di Dna: è la nuova frontiera high tech promessa dalla Colossal Biosciences, società americana che aveva già annunciato in passato di riportare in vita Mammut e la Tigre della Tasmania. Ora è il turno del Dodo, un uccello originario di Mauritius, nell'Oceano Indiano, scomparso dalla faccia della terra tra la metà e la fine del XVII secolo, dopo che gli esseri umani arrivarono sull'isola dove abitava. Il Dodo era alto circa un metro e pesava tra i 15 ed i 20 chilogrammi, si riproduceva deponendo un solo uovo a terra, e sarebbe stato preda anche da altre specie - come scimmie e topi - che l'uomo, aveva portato con sé.

Getty Raro scheletro di Dodo

L'anticipazione del progetto è stata pubblicata dalla rivista statunitense "Scientific American". La creazione di un "proxy" del Dna

Il percorso dal cosiddetto genoma, ad un animale vivente e che respira, è estremamente complesso: tecnicamente una specie potrebbe essere resuscitata clonando il Dna da una "cellula residua", ma in realtà, questo è stato - fin'ora - impossibile da ottenere, soprattutto perché non è possibile trovare un codice Dna vitale: la maggior parte dei progetti di riproduzione mira a ricreare un "proxy" di un animale estinto, attraverso l'ingegneria genetica: modificando il genoma di una specie vivente strettamente correlata, per poi replicare il genoma della "specie bersaglio".

Getty DNA sequencing

Il gene del Dna "surrogato" su un'altra specie

Il genoma modificato verrebbe quindi impiantato in una cellula uovo di quella specie correlata per svilupparsi. Il processo deve garantire che lo sviluppo proceda correttamente, che l'animale nasca con successo, che i genitori surrogati adeguati nutrano la creatura, ed è su questo campo che la Colossal Biosciences sta cercando di lavorare.



Getty DNA

Una promessa impegnativa per la compagnia, fondata nel 2021 dal genetista dell'Università di Harvard George Church e dall'imprenditore tecnologico Ben Lamm, che ha dichiarato: "Anche se non siamo neanche lontanamente pronti per iniziare ad impiantare embrioni in surrogati - così Lamm - l'azienda dispone attualmente di un team che lavora sulla metodologia di clonazione necessaria per tale processo". L'imprenditore ha spiegato anche di avere diversi gruppi che lavorano in parallelo "su problemi di biologia computazionale, ingegneria cellulare, riprogrammazione delle cellule staminali, embriologia, ingegneria delle proteine ​​e zootecnia". Un approccio sinergico con l'unico obiettivo di riportare in vita, animali estinti da secoli (se non millenni: come il Mammut).

Ddc/Rainews Il Mammut dell'Aquila