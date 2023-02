Lo stress e l’alimentazione: come si combatte il primo con una buona gestione della seconda. Se ne parlerà a Domenica Dribbling Salute con gli esperti che risponderanno alle domande via social dei telespettatori. Collegamenti anche con il “day after” di Sanremo per capire come è stato gestito lo stress canoro della kermesse.

Domenica Dribbling Salute, dalle 16.05 alle 16.20 su Rai 2.

Per le domande via social usare: #DDSalute