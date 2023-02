Donna di 74 anni uccide il marito malato e poi tenta il suicidio nel Bolognese

Una donna di 74 anni avrebbe ucciso il marito malato 78enne, per poi tentare ella stessa il suicidio. Sono questi, a quanto si apprende, i contorni dell'omicidio avvenuto in serata a San Giovanni in Persiceto (Bologna).

Le cause dell'omicidio non sono ancora chiare. Una prima ricostruzione vuole che la donna abbia colpito il marito con diverse coltellate per poi rivolgere l'arma verso se stessa. Secondo quanto scrive il Resto de Carlino, a chiamare i soccorsi sarebbe stata sempre l'anziana signora che è stata poi trasportata all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.

La coppia risiedeva nella zona industriale del paese. I carabinieri sono sul posto per ricostruire la vicenda e approfondirne la dinamica e il contesto.