Donna morta a Merano: indagato per omicidio volontario il compagno della 39enne

Aveva dichiarato che la donna era caduta dalle scale. Ora Alexander Gruber compagno di Sigrid Groeber, la 39enne deceduta sabato notte poco dopo il suo ricovero all'ospedale di Merano, è indagato per omicidio volontario.

La donna è arrivata al pronto soccorso con gravissime lesioni multiple. Era stato Gruber, custode della scuola alberghiera Kaiserhof di Merano con cui la donna aveva passato la serata, a lanciare l'allarme, dichiarando che la donna era precipitata dalla tromba delle scale.

I medici hanno però subito sollevato dubbi sull'origine accidentale delle ferite e hanno informato i carabinieri. L'autopsia, che sarà effettuata domani, dovrebbe portare chiarezza. Sarà compito dell'anatomopatologo stabilire se si è trattato di una morte violenta.

Gruber, dopo aver appreso la notizia del decesso della donna, ha subito un crollo e attualmente è in osservazione nel reparto di psichiatria a Merano. Attualmente è impossibilitato a essere ascoltato dagli inquirenti. In giornata, riferisce la primaria del reparto al quotidiano Dolomiten, sarà deciso in merito a un suo eventuale effettivo ricovero. Il 55enne da sei mesi lavorava come custode nella scuola alberghiera e occupava un appartamento di servizio al suo interno.