Due donne uccise a Catania, il presunto killer si toglie la vita. Era un ergastolano in licenza

Una vicenda drammatica quella del duplice femminicidio di questa mattina a Riposto, in provincia di Catania, dove due donne sono state uccise.

Salvatore 'Turi' La Motta, di 63anni, l'uomo che si è suicidato davanti la caserma dei carabinieri di Riposto, sospettato di avere ucciso poco prima due donne, era un ergastolano in licenza premio. Lo si apprende da fonti investigative. Era stato condannato per associazione mafiosa e per un omicidio commesso prima del 2000. Era detenuto in regime di semilibertà: lavorava di giorno e la sera rientrava in carcere. Oggi era l'ultimo giorno di un permesso premio di una settimana.

Le due donne uccise a colpi di pistola sono Carmelina Marino, 48 anni, e Santa Castorina, di 50 anni. Il killer probabilmente aveva una relazione con una delle due donne, presumibilmente la prima. Gli inquirenti ora stanno cercando di capire che collegamento possa esserci con la seconda donna.

Il comandante del reparto Operativo dei carabinieri del comando provinciale di Catania, il Tenente Colonnello, Claudio Papagno, davanti la caserma di Riposto, ha dichiarato che l'uomo "Si era presentato, a mezzogiorno, all'esterno della caserma dei carabinieri di Riposto, armato con una rivoltella, dicendo 'mi voglio costituire'. I militari, tenendolo sotto tiro, hanno cercato di convincerlo a lasciare l'arma e non fare alcun tipo di gesto insensato, ma, purtroppo, è stato vano perché l'uomo si è puntato la pistola alla testa e ha fatto fuoco".

Telecamere di sicurezza hanno ripreso il killer mentre spara a prima donna

Riguardo la dinamica del duplice omicidio, Salvatore La Motta avrebbe raggiunto la prima vittima, Carmelina Marino, 48 anni, a bordo di una vettura, una volta accostatosi nelle vicinanze della sua auto avrebbe aperto lo sportello e sparato. Lo hanno rivelato all'agenzia LaPresse fonti dei Carabinieri di Catania che hanno esaminato le telecamere di videosorveglianza nelle vicinanze del luogo in cui è stato ritrovato il corpo senza vita della donna, nel lungomare di Riposto, in provincia di Catania. Gli inquirenti stanno estrapolando delle altre immagini provenienti sempre da telecamere di videosorveglianza, in via Roma, dove è avvenuto l'omicidio dell'altra donna, Santa Castorina, di 50 anni. Gli investigatori sono a lavoro per cercare di capire anche se il killer ha agito da solo o se si è avvalso di un complice.

E dalle indagini spunta un testimone oculare che sarà sentito dagli investigatori dei carabinieri alla presenza del pm Rocco Liguri. L'uomo dovrà rispondere riguardo l'omicidio di Carmelina Marino. Secondo indiscrezioni sarebbe un amico del killer, e questa mattina lo avrebbe accompagnato sino nel punto in cui è avvenuto il delitto. L'uomo si trova in caserma dei carabinieri di Riposto e non appena nominerà un legale sarà messo a verbale: gli investigatori da lui intendono conoscere la motivazione che ha portato l'ergastolano a impugnare una calibro 38 e fare fuoco. Prima contro Carmelina Marino, un'ora e mezzo dopo contro Santa Castorina e infine contro se stesso.