Elly Schlein prende le redini del Pd: "Avremo una linea chiara e terremo insieme la comunità"

"Dobbiamo lavorare per il rilancio e tenere insieme la comunità è fondamentale senza rinunciare a una linea chiara e comprensibile. Avremo cura della storia e dei valori del Pd e li proietteremo al futuro. Questo sarà il nostro sforzo in questi primi giorni di lavoro". Con queste parole, pronunciate intorno alle 16.45 alla sede del partito in Largo del Nazareno, inizia la segreteria di Elly Schlein, incoronata dalle primarie di ieri a capo della formazione politica fondata nel 2007, prima leader donna dopo dieci uomini. Schlein ha inoltre annunciato l'avvio di un nuovo tesseramento “per aprire le porte al popolo delle primarie”.

Poco prima, a favore di obiettivi, c'era stato un simbolico passaggio di consegne con il segretario uscente Enrico Letta, che ha regalato alla vincitrice delle primarie un melograno, "simbolo di prosperità e di fortuna". Lei lo ha ringraziato "per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per la collaborazione a livello personale". Prima di presentarsi davanti ai giornalisti, Letta e Schlein si sono confrontati privatamente per circa due ore sulle prossime sfide che attendono i democratici. L'investitura formale avverrà all'assemblea del partito annunciata per il prossimo 12 marzo.