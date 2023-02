Elly Schlein, l' "underdog" con cui il Pd prova a voltare pagina

Metodo e visione. Lavoro, ambiente, diritti. Partire da qui per ricominciare. Elly Schlein, neo segretaria del Partito Democratico, nel suo primo discorso da leader indica punti di partenza e obiettivi; ha davanti a sé una sfida complessa, determinante per le sorti del partito nato nel 2007 e in cerca di una rinnovata identità. Il risultato di ieri, una vittoria con il 53,8% contro il 46,2% di Stefano Bonaccini, che ha smentito le previsioni e disatteso la volontà degli iscritti (il cui voto a maggioranza qualche giorno fa aveva decretato la vittoria di presidente della regione Emilia-Romagna) segna una svolta definitiva nel segno della discontinuità: il “popolo delle primarie” (più di un milione le persone ai gazebo) ha consegnato ai dirigenti Dem una indicazione chiara, la volontà di rottura con vecchi schemi e la necessità di un cambiamento radicale che coinvolga tutte le anime del partito, vincitori e vinti. Anche per questo il compito della Schlein, classe 1985, scelta come prima donna alla guida del Pd, definita l' "underdog" della sinistra, sarà tutt'altro che facile. C'è da ricostruire un tessuto identitario, logorato da tensioni interne e da una crisi con l'elettorato che deve essere superata. “Ringrazio il popolo democratico, un popolo che si è riunito e ha risposto alla chiamata. Ora la responsabilità e non tradire questa fiducia e avere l'ossessione di riportare al voto i tanti che si sono astenuti negli ultimi anni” ha detto la neo segretaria. Con un avvertimento: "Saremo un problema per il governo di Giorgia Meloni. Daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista. Staremo a fare e barricate contro ogni taglio alla sanità".

Fair play da parte della presidente del Consiglio: "Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l'elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro". Nel suo discorso Elly Schlein ha tracciato le linee del programma del suo Pd. "Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara". E con la voce rotta dall'emozione la neo segretaria ha festeggiato: "Ce l'abbiamo fatta, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, anche questa volta non ci hanno visto arrivare".