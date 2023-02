Emirati Arabi Uniti: presto il più grande impianto solare del mondo

Uno dei più grandi impianti solari del mondo, probabilmente il più grande, diventerà pienamente operativo quest'anno negli Emirati Arabi Uniti: uno dei paesi più ricchi di petrolio. Proprio negli Emirati peraltro si terrà a fine anno la Cop28, ovvero la conferenza internazionale sul clima del 2023. Lo ha detto all'Afp una società partner francese: la Edf Renewable Francia partecipa a un consorzio con la cinese Jinko Power Technology che detiene il 40% del progetto, mentre il 60% è in mano alle società emiratine di proprietà statale Taqa e Masdar.

Gli Emirati Arabi Uniti, uno dei principali esportatori di petrolio, stanno spendendo miliardi per sviluppare energia rinnovabile sufficiente a coprire la metà del loro fabbisogno entro il 2050 e puntano a zero emissioni nette di carbonio entro quell'anno. Il progetto Al Dhafra, situato nel deserto a circa 35 chilometri (21,7 miglia) a sud della capitale Abu Dhabi, fornirà elettricità sufficiente per 160.000 famiglie, in un Paese di 10 milioni di persone, ha affermato Olivier Bordes, direttore regionale di EDF Renewables. "Ha iniziato a produrre i suoi primi chilowattora di elettricità alla fine dello scorso anno e dovrebbe ufficialmente entrare in servizio prima dell'estate", ha detto. Una volta pienamente operativo, produrrà fino a 2,1 gigawatt, ha aggiunto. L'impianto, composto di giganteschi pannelli solari a doppia faccia che ruotano verso il sole, occupa un sito di oltre 20 chilometri quadrati.

Come si è detto, gli Emirati Arabi Uniti ospiteranno il vertice sul clima COP28 a fine anno: una decisione criticata dal mondo ambientalista, secondo cui è peculiare che proprio uno dei maggiori produttori di combustibili fossili al mondo debba coordinare la lotta contro l'uso di combustibili fossili.