Era lo zar anti-droga messicano, condannato per complicità con i narcos

Fu il potente zar antidroga, incaricato di gestire la guerra ai clan messicani del traffico di stupefacenti. Genaro Garcia Luna, 54 anni, è stato condannato negli Stati Uniti per avere intascato milioni di dollari dal famigerato cartello di Sinaloa, una delle organizzazioni mafiose che avrebbe dovuto combattere.

Luna ha guidato l'Agenzia Federale messicana di Investigazioni dal 2001 al 2005, poi è stato ministro alla Pubblica Sicurezza fino al 2012, lavorando a stretto contatto con le agenzie di intelligence e alle polizie di mezzo mondo, a partire da quelle statunitensi.

Soprattutto, si incaricò della sanguinosa guerra ai narcos voluta dall'allora presidente messicano Felipe Calderon nel 2016. Migliaia di militari furono spediti nelle città messicane per combattere i cartelli della droga, armati fino ai denti: furono anni di estrema violenza, con decine di migliaia di morti e una scia di sangue che non si è mai arrestata.

Dopo aver lasciato l'incarico, si trasferì negli Stati Uniti: fu arrestato nel 2019 in Texas.

Stando alla sentenza e ai cinque capi di imputazioni per i quali è stato riconosciuto colpevole, Luna avrebbe accettato corpose mazzette dal cartello allora capeggiato da Joaquin Guzman, detto "El Chapo", in cambio di corridoi sicuri per il traffico di cocaina, protezione dall'arresto, tempestive anticipazioni sulle operazioni di polizia in corso.

Ora rischia l'ergastolo, con un minimo di almeno 20 anni di carcere.

Ma l'attuale presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha detto di sperare che Luna collabori con gli inquirenti per ammorbidire la sentenza: in cambio di rivelazioni sul ruolo dei vertici dello Stato, a partire dallo stesso ex presidente Calderon. L'ipotesi implicita è che vi sia stato un patto sanguinoso tra i massimi dirigenti della politica messicana e quelli dei narcos.