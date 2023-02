Estradato dalla Svizzera agli Usa cittadino russo giudicato colpevole di vari crimini informatici

Un tribunale statunitense ha riconosciuto l’uomo d'affari russo Vladislav Klyushin colpevole di aver violato le reti informatiche americane per ottenere e vendere informazioni riservate di numerose società.

Secondo gli investigatori, Klyushin e suoi quattro complici hanno violato le reti di Donnelley Financial Solutions (DFIN.N) e Toppan Merrill, che assistono le società statunitensi a presentare rapporti finanziari alle autorità di regolamentazione. I pubblici ministeri ritengono che le informazioni finanziarie rubate abbiano permesso a Klyushin di trasformare un investimento di 2 milioni di dollari in quasi 21 milioni di dollari e per l'intera associazione a delinquere composta di cinque persone - da circa 9 milioni di dollari a quasi 90 milioni di dollari.

Altri 4 complici sono ancora liberi. Tra di loro figura anche Ivan Yermakov, un ex ufficiale dell'intelligence militare russa che ha lavorato per l'azienda di Mosca M-13 ed è ricercato dal governo degli Stati Uniti per il suo presunto coinvolgimento in schemi di hackeraggio per interferire nelle elezioni presidenziali del 2016.

Nel 2021, Vladislav Klyushin è stato detenuto in Svizzera e poi estradato negli Stati Uniti.

La difesa dell'imprenditore ha fatto ricorso due volte contro il suo arresto e ha chiesto addirittura un risarcimento per una presunta persecuzione. Nelle denunce, Klyushin ha indicato di "possedere preziose conoscenze segrete sulla Russia per lo stato che chiede l'estradizione" e di non aver mai commesso i crimini di cui è accusato.

Klyushin è stato il fondatore della società di Mosca, M-13, che ha sviluppato il sistema di monitoraggio dei media “Katyusha” per l'amministrazione presidenziale della Russia. Secondo Bloomberg, aveva accesso ai documenti del GRU, servizio dell’intelligence militare dello Stato Maggiore russo.