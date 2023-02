Europei ciclismo su pista: madison argento per Consonni e Scartezzini, bronzo per Balsamo e Guazzini

Nella prova maschile a 45 giri dal termine della gara Simone Consonni e Michele Scartezzini hanno lanciato l'attacco per la conquista del giro che gli avrebbe fatto guadagnare 20 punti, gli Azzurri non riescono nell'intento e si aggiudicano soltanto i 5 punti per la vittoria di uno sprint.

Medaglia di bronzo per Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini, che hanno chiuso al terzo posto la gara di madison femminile. Oro per le britanniche Elinor Barker e Katie Archibald; argento per le francesi Victoire Berteau e Claire Copponi.

120 giri da percorrere, complessivamente 30 km, ogni 10 giri una volata che assegna punti. Gara lunga e dispendiosa, con una velocità elevatissima. Le azzurre si sono comportate molto bene, ma devono trovare i tempi giusti per i cambi. A metà della prestazione, le formazioni più forti si sono organizzate e ricompattate in modo da guadagnare la testa e raccogliere altri punti nello sprint. Gara senza tregua. L’ultima volata avrà punteggio doppio. Importantissimo fare dei cambi precisi e azzeccato. Le azzurre riescono a ricucire una situazione pericolosa. Nel penultimo sprint: Italia, Francia, Belgio, Danimarca. Le azzurre che devono controllare il cambio per conquistare il bronzo. Ed è bronzo per le nostre ragazze che hanno avuto un problema con il cambio nell’ultima volata.

La classifica: Gran Bretagna vince con 38 punti, un dominio, secondo posto per la Francia con 25 punti, bronzo per l’Italia con 19, poi Belgio 17, Danimarca 14