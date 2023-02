Facebook e Instagram, arriva la spunta blu a pagamento

Se ne parlava già da un po' sulla rete ed è alla fine arrivata la conferma proprio tramite un post del creatore di Meta, Mark Zuckerberg : arriva la spunta blu accanto ai nomi…e sarà a pagamento . Si chiama Meta Verified ed è il programma di verifica per gli account su Facebook e Instagram che permetterà di sfoggiare il bollino blu accanto al proprio nome dietro il pagamento mensile di 11,99 dollari se fatto sul web, o 14,99 se fatto via app.

Per Meta si tratta di una garanzia aggiuntiva per gli utenti delle piattaforme social ed anche una facilitazione all'accesso diretto all'assistenza clienti, oltre che un aumento dell'autenticità e della sicurezza del servizio. Per avere il bollino blu bisognerà avere 18 anni e fornire un documento di identità per poter verificare che l'utente sia una persona reale e che corrisponda, almeno in teoria, alla profilo sull'account.

Meta Verified verrà inizialmente testato questa settimana, come comunica Zuckerberg stesso nel post, in Australia e Nuova Zelanda e "Successivamente in molti altri Paesi". Un singolo abbonamento coprirà comunque entrambe le piattaforme social, e pensiamo anche tutti i successivi sviluppi nel metaverso di Meta.