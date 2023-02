Falsa partenza, l'Europa torna in negativo

Dopo la giornata positiva di ieri le Borse invertono la tendenza, tutte negative in apertura con Piazza Affari a -0,4%.

Attenzione oggi a Londra (-0,5%) e alla sterlina dopo l'accordo siglato ieri da Unione Europea e Governo britannico sul protocollo nord irlandese.

A Piazza Affari crolla in apertura Montepaschi dopo che il gruppo francese Axa a mercati chiusi ha comunicato la vendita di tutta la sua quota, il 7,9 percento, nel capitale della banca senese.

Avvio con il botto invece per Saipem all'indomani dei conti. Il titolo segna un rialzo del 5,8% a 1,567 euro. Il gruppo ha chiuso il 2022 con ricavi quasi a 10 miliardi di euro e un margine operativo lordo tornato in utile per 595 milioni.

Fronte materie prime gas sostanzialmente stabile, adesso a 47,8 euro megawattora, i valori di fine 2021.