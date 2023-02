Federbio: migliorare le condizioni di vita del bestiame allevato

"Il regolamento europeo sugli allevamenti biologici non basta più, andare oltre significa puntare soprattutto sul miglioramento delle condizioni di vita del bestiame allevato": lo rileva la Federazione italiana per l'agricoltura biologia e biodinamica (FederBio), che ha messo nero su bianco i criteri per ridefinire un sistema di allevamento biologico che sia in grado di produrre vantaggi per l'ambiente, per la salute dell'uomo e che, allo stesso tempo, tenga conto del benessere animale.



I criteri, annuncia la Federbio in una nota, sono contenuti nel nuovo quaderno frutto del progetto 'Cambia La Terra', intitolato 'Allevamenti. Sostenibile non basta: il modello è quello del bio' e presentato in occasione della seconda Festa del Bio, che si tiene oggi a Milano. Secondo gli standard elencati nel quaderno, i bovini devono poter pascolare all'aperto per almeno 120 giorni l'anno, i vitelli devono poter essere alimentati alla mammella, in modo naturale, e gli allevamenti bio devono scegliere razze a lento accrescimento, in modo tale da assicurare una durata adeguata di vita agli animali. Le scrofe, inoltre, devono poter passare il periodo della gestazione all'aperto e non possono essere rinchiuse nelle gabbie e ai polli non può essere tagliato il becco, una pratica che denuncia comunque allevamenti affollati e occorre risolvere il problema dell'eliminazione dei pulcini maschi.



Il documento è stato redatto con i contributi di tutte le Associazioni di Cambia la Terra, Isde Medici per l'ambiente, Legambiente, Lipu, Slow Food e WWF, fa il punto sull'impatto degli allevamenti in Italia e pone degli obiettivi concreti. E' "un testo - rileva la Federbio - che definisce lo stato degli allevamenti in Italia e che fa proposte innovative affinché ci sia un nuovo metodo produttivo per la zootecnia. Secondo la presidente della Federbio, Maria Grazia Mammuccini, per raggiungere gli obiettivi definiti dalle strategie europee Farm to Fork e Biodiversità "bisogna passare da un modello intensivo a uno basato sul biologico e sull'agroecologia".