Fedez balbetta ancora sui social, poi la foto della "pace" con Chiara Ferragni

Anche perché per il rapper non è il primo episodio di balbuzie. Era già successo lo scorso 22 febbraio durante la presentazione del suo nuovo podcast “Wolf”. In quella occasione aveva detto: “Spero di non balbettare come oggi, perché mi è partita la balbuzie”.

"Vi chiedo scusa per la balbuzie. È un problema che ho da un po' di tempo, ci metto un po' a formulare la frase". Fedez appare stanco e provato in una serie di stories postate su Instagram, dopo un lungo silenzio social, con cui si sofferma in particolare su un articolo di Selvaggia Lucarelli. Si incespica e riprende a parlare, facendo preoccupare i suoi fan.

In tanti hanno pensato che Fedez sia sotto pressione dopo Sanremo. Durante il Festival non sono mancati gli episodi in cui il rapper ha fatto parlare di sé: dalla foto del viceministro Bignami strappata in diretta al bacio con Rosa Chemical.

Episodi che sarebbero stati all'origine di una presunta crisi coniugale con la moglie Chiara Ferragni, anche lei sul palco dell'Ariston come co-conduttrice per la prima e l'ultima serata.

Solo congetture, chiacchiere dilagate sui social, sostenute però dall'assenza di foto e video della coppia. Mentre Chiara corre di sfilata in sfilata alla settimana della moda di Milano, Fedez resta in silenzio, tranne che per la storia in cui risponde alla Lucarelli.

La svolta arriva con due scatti. Il primo, 'scoop' di Alberto Dandolo (di Chi, Dagospia), immortala i Ferragnez sorridenti ed eleganti in un ristorante di Milano, ma non basta a fugare le voci di crisi. A scrivere la parola fine ci prova infine Chiara che posta su Instagram una foto in cui lei e il marito si tengono per mano. Fedez la condivide sul suo profilo e sulla vicenda cala, per il momento, il sipario.