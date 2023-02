Festival di Berlino 2023, Orso d’oro a ‘Sur l’Adamant’ di Nicolas Philibert

Famiglie in crisi, ma soprattutto cinema europeo, in particolare francese e spagnolo dominano la serata delle premiazioni della 73esima edizione del Festival di Berlino. Un’edizione sempre diretta dall’italiano Carlo Chatrian, giuria presieduta da Kristen Stewart sempre molto spigliata, e che vantava come giurati Goldshifteh Farahani, Johnnie To, Radu Jude, Valeska Grisebach, Francine Maisler, Carla Simón.

L’Orso d’oro va al film del regista francese Nicholas Philibert per Sur l’Adamant, documentario che tratta il potente tema del disagio mentale. L’Orso d’argento per la miglior regia va a un altro regista francese, Philippe Garrel per “Le grand chariot”, commedia famigliare che coinvolge attorno a un padre i tre stessi figli del regista, Louis, Esther e Lena. L’Orso d’argento alla migliore interpretazione è andato alla piccola Sofia Otero per 20.000 species de abejas della regista basca Estibaliz Urresola Solaguren. Gran premio della giuria va a “Roter Himmel”, commedia del regista tedesco Christian Petzold con Paula Beer. L'altro Orso d’argento – Premio della Giuria va a “Mal viver” del portoghese João Canijo, altra storia di eredità famigliari.