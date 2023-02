Fine vita: sul suicidio assistito a decidere saranno i Comitati etici territoriali

Sul suicidio assistito, dopo quesito posto dal Ministero della Salute, è arrivata la decisione del Comitato nazionale per la bioetica che ha identificato nei Comitati Etici Territoriali gli organismi competenti a rendere il parere in materia.

"Il Comitato, nonostante la recente composizione, ha approvato – a larga maggioranza - il testo della risposta al quesito medesimo. Il testo verrà pubblicato sul sito non appena completate le procedure di rito", rende noto lo stesso Comitato nazionale di Bioetica.

L'organismo sottolinea il clima "di piena collaborazione in un contesto di aperto e franco confronto che ha permesso il raggiungimento di tale risultato in tempi così ridotti", in quello che rappresenta il primo atto sul quale il comitato presieduto dal professor Angelo Vescovi è stato chiamato a pronunciarsi.

Il documento integrale è frutto delle due riunioni Plenarie che si sono tenute nella giornata di ieri e oggi. Per quanto riguarda invece i quesiti posti dal Ministero della Giustizia, in merito alle problematiche connesse all'autodeterminazione nel ricevere o meno i trattamenti sanitari offerti, la Plenaria ha ritenuto di proseguire l'analisi nel corso dei prossimi incontri.

Cosa sono i comitati etici territoriali

I comitati etici territoriali sono nati nel 2018 previsti nella legge Lorenzin. Sono stati riformati quest'anno, con decreto del Ministero della Salute, e sono in tutto 40 sul territorio nazionale. La nomina dei componenti spetta alle regioni "effettuata fra persone di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore delle sperimentazioni cliniche e nelle altre materie di competenza del comitato etico”.

Finora erano competenti sulla valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano e per la valutazione di indagini cliniche sui dispositivi medici e di studi osservazionali farmacologici.