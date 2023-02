Firenze, Pereira lascia la direzione del Maggio: "Un fatto personale, attaccato sempre dalla stampa"

Alexander Pereira lascia la guida del Maggio musicale fiorentino. Si chiude con la lettera di dimissioni indirizzata al presidente Dario Nardella, sindaco di Firenze, l'esperienza alla Fondazione lirica del sovrintendente di Vienna, già alla guida della Scala. Pereira ha deciso di fare un passo indietro dopo gli ultimi travagliati mesi nel capoluogo toscano, alla vigila di un Consiglio di indirizzo che si prospetta delicato per il futuro del teatro.

“La vera ragione per le mie dimissioni - motiva Pereira la sua decisione - è un fatto personale; a parte, l'avere un compito molto difficile ed essere allo stesso momento sempre attaccato dall'interno del teatro e dall'esterno, specialmente dalla stampa. Così non ho avuto mai un momento di tranquillità e questa situazione mi ha fatto perdere 20 chili e mi ha anche portato a un momento di crisi di salute all'inizio di dicembre”.

Ma il vero motivo di questa scelta dirompente, al di là delle motivazioni personali legate alla sua condizione psicofisica, sembra essere ciò che lo stesso Pereira, lo scorso 30 gennaio, aveva reso noto. Cioè, l’essere stato indagato dalla Procura fiorentina per un'inchiesta relativa alle spese da lui sostenute, poste a carico dell'ente. Il 9 febbraio era stato anche interrogato dal pm, a cui aveva spiegato di aver sostenuto quelle spese per l'esercizio del suo mandato. Ma il peculato, come ipotesi di reato contestata, era stato comunque messo nero su bianco dagli inquirenti.

Oggi, poi, si è appreso che la stessa Procura ha chiesto per Pereira una misura interdittiva, che dovrà essere decisa dal gip dopo un interrogatorio. Gli viene contestata anche una seconda ipotesi di reato: quella di malversazione in relazione all'uso di parte del fondo integrativo di 35 milioni erogato dal governo per aggredire il debito da 50 milioni della Fondazione, accumulatosi nel corso degli ultimi 15 anni. In particolare, secondo quanto appreso, si contesta l'uso di 8,5 milioni per pagare anche gli stipendi dei dipendenti del Maggio. Spetterà ai membri del Consiglio di indirizzo, guidati dal sindaco Nardella, indicare il possibile successore e i tempi per il passaggio di consegne, con l'obiettivo di evitare il commissariamento dell'ente da Roma.

“Ringrazio Alexander Pereira - ha commentato Nardella – per questo gesto improntato a un forte senso di responsabilità, di attaccamento al teatro e di sensibilità”. Nella sua lettera, Pereira si dice dispiaciuto che “dopo aver lavorato tanti anni nei grandi teatri”, questa esperienza a Firenze sia “diventata così triste, tanto che non mi sento più di continuarla”. Rivendica, ciononostante, anche gli importanti risultati raggiunti, a dispetto dello scoppio della pandemia subito dopo il suo arrivo a Firenze, a fine 2019. “Valutando i risultati dell'ultimo anno e specialmente degli ultimi 6 mesi, posso constatare con orgoglio che siamo riusciti ad arrivare a questo livello artistico” di fama internazionale, ha scritto nella sua lettera. E anche sul fronte degli sponsor del teatro, ricorda di essere “riuscito a portare 9,7 milioni di euro di sponsorizzazione”.