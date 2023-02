Florida, reporter ucciso mentre era su una scena del delitto. Un altro ferito

Un uomo ha sparato a due giornalisti televisivi che stavano raccontando la scena di un omicidio vicino a Orlando, in Florida, uccidendone uno e ferendo l'altro. Un sospetto è stato arrestato poco dopo ed è stato accusato anche di altri due omicidi, quello di una ragazza ventenne e quello di una bambina di 9 anni.

La troupe di una televisione locale era andata nel pomeriggio di mercoledì in una strada di un sobborgo di Orlando per raccontare l'omicidio di una ventenne avvenuta nella mattinata precedente. Mentre stavano lavorando, un uomo ha aperto il fuoco, uccidendo un reporter e ferendo il suo collega, poi è entrato in una casa vicina e, senza alcun motivo apparente, ha sparato a una donna e a sua figlia di nove anni, uccidendo quest'ultima.