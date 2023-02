Foibe, il Giorno del Ricordo: Palazzo Chigi illuminato con scritta "Io ricordo"

Per le celebrazioni del Giorno del Ricordo, che si terranno dalle ore 18 di domani e fino all’alba di sabato Palazzo Chigi sarà illuminato con il Tricolore italiano. E inoltre, al centro della facciata della sede del Governo sarà proiettata la frase "Io Ricordo". Lo comunica una nota di Palazzo Chigi dando notizia della firma da parte della premier Giorgia Meloni del Dpcm per la costituzione del Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata.

La Russa in ginocchio, Trieste 9 feb 2023

La Russa rende omaggio ai parenti di Norma Cossetto

E alla vigilia del Giorno del Ricordo, il presidente del Senato Ignazio La Russa, si è recato, questa mattina, alla Foiba monumento nazionale di Basovizza. La Russa si è avvicinato a una piccola folla inattesa nei pressi del picchetto d'onore e tra gli altri ha salutato anche i parenti di Norma Cossetto, la studentessa universitaria istriana, torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani di Josip Broz Tito, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943. "Ci siamo già visti, che bello che siate venuti. E' un ricordo che abbiamo sempre nel nostro cuore, ma veramente, non sono parole". "Non potevamo mancare - hanno risposto i parenti - Ci crediamo".

Il ricordo dell'"esodo doloroso dalle terre che erano italiane oggi appartiene credo a tutti gli italiani ed è un segno importante della nostra comunità nazionale che tende a una storia condivisa. Fintanto che la vicenda delle foibe e la vicenda dell'esodo non è appartenuta a tutta la comunità nazionale credo che non si potesse parlare di una memoria condivisa. Oggi questo mi lascia sperare su un percorso che va completato ma che è già in corso", sono le parole del presidente del Senato che davanti al monumento nazionale triestino si è inginocchiato e ha fatto il segno della Croce, gesto inusuale. Subito dopo è andato all'adiacente Museo.

Le altre iniziative: Esposizione al ministero dell'Istruzione

Tra le iniziative a commemorare le Foibe, al ministero dell'Istruzione è stata preparata un'esposizione, concepita come un vero e proprio racconto della cultura delle terre del confine orientale e adriatico. L'iniziativa, della Biblioteca del ministero dell'Istruzione, propone in visione pubblicazioni, immagini e fotografie storiche, risalenti agli anni precedenti al drammatico capitolo delle foibe e dell'esodo.

Una selezione di libri legati alla storia, al diritto e alla geografia della Venezia Giulia, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, editi tra l'Ottocento ei primi del Novecento. Preziose testimonianze della ricchezza e della vitalità culturale di questi territori che, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, conobbero la tragedia delle foibe e dell'esodo e con cui l'Italia, insieme a Slovenia e Croazia, oggi condivide pace, amicizia, solidarietà e un futuro in comune nell'Unione Europea. I volumi saranno esposti presso la Biblioteca del Ministero dell'Istruzione e del Merito "Luigi De Gregori", in occasione del "Giorno del ricordo", che ricorre domani, venerdì 10febbraio.

Con uno sguardo rivolto al futuro, il percorso espositivo si conclude con il testo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fondamenta della casa comune in cui oggi, nell'integrazione di italiani, sloveni e croati, sono affermati pienamente i valori di libertà, democrazia, pace. L'esposizione sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00.