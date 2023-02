Fondo sovrano Ue, Ursula von der Leyen: "Evitare che ogni Stato membro agisca come un'isola"

Un fondo sovrano comune entro l'estate e aiuti di Stato nel breve termine: sono i due pilastri del nuovo Green Deal Industrial Plan presentato oggi dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il collegio dei commissari ha approvato la comunicazione che ne delinea priorità e contorni, e che sarà sul tavolo del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio. Il piano, si legge nel documento, “stabilisce il quadro per la trasformazione dell'industria dell'Ue per l'era delle emissioni nette zero”.

“Il fondo per la sovranità si incentra su una idea: abbiamo bisogno di progetti europei comuni che si basino su tecnologie all'avanguardia e vogliamo garantire che queste siano disponibili in tutta l'Ue” dice Ursula von der Leyen presentando il piano. “Dobbiamo evitare di pensare che ogni Stato membro possa agire come un'isola, in autonomia” ha sottolineato la presidente della Commissione, ribadendo: “Nell'immediato ci sono risorse considerevoli, che vanno usate”.

“Per questo progetto comune, è necessario uno strumento di finanziamento comune europeo. Riesamineremo il bilancio pluriennale ma con gli Stati membri dovremo valutare altre possibilità di finanziamento. I principi sono chiari, poi passeremo a discutere delle tecniche di finanziamento” ha aggiunto la presidente della Commissione europea.

“Incoraggeremo gli Stati membri”, prosegue, “ad usare i fondi del RepowerUe per concedere sgravi fiscali alle industrie a zero emissioni”. Von der Leyen precisa che sul piano dei finanziamenti, il piano industriale all'inizio farà affidamento sul RePowerEu e sul programma InvestEu, che “non si concentra sugli Stati membri ma sui progetti”.

“Questo è lo strumento ponte, di cui abbiamo bisogno ora. Poi, nel contesto della revisione del bilancio pluriennale, proporremo un fondo per la sovranità”.

“Sulle tempistiche” del Green Deal Industrial Plan, “nel breve periodo abbiamo delle risorse ponte: 250 miliardi dal RePowerEu e cento dalla politica di Coesione. Spero che gli Stati membri le utilizzino e diano una spinta agli investimenti. Il fondo sovrano sarà invece una proposta più strutturale” ha poi spiegato von der Leyen.