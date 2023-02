Le prove in Bahrein svelano la nuova Ferrari, cambi anche nello staff

"Buone sensazioni", ma una generale cautela, questo l'atteggiamento che la SF-23 ha prodotto in Charles Leclerc, ieri pomeriggio al volante della Ferrari nei test che la F1 sta svolgendo in Bahrain. E questa mattina è stato l'altro ferrarista, Carlos Sainz, a fare segnare il miglior tempo al termine della sessione mattutina della seconda giornata dei test ufficiali sul circuito di Sakhir, in Bahrain. La SF-23 dello spagnolo ha chiuso con il crono 1.32.486, dopo aver percorso 70 giri. Secondo tempo per la Williams di Logan Sargeant, seguito dalla Aston Martin di Fernando Alonso.

La stagione 2023 partirà ufficialmente il 5 marzo. Fino a domenica i dieci team sono in pista per prendere con il lavoro fatto in inverno su telaio, motore e componentistica. Le prove di questi giorni annunciano dunque quello che vedremo nei prossimi mesi fino a novembre 2023.

I test in Bahrain hanno ormai svelato le monoposto 2023. La SF-23 era stata vista e fotografata nella presentazione di Fiorano, ma il fondo era rimasto celato. Ora sappiamo cosa nascondeva: un fondo completamente diverso, pulito e lineare. Nella parte posteriore non c'è più la footplate, l’apertura che aiutava a convogliare aria dalla parte superiore nel sottoscocca in prossimità delle ruote posteriori, soluzione a cui si erano ispirati anche gli avversari. Un’influenza sulla modifica l’hanno avuta anche i regolamenti 2023, che hanno imposto un rialzo del bordo di 15 mm. Mentre la F1-75 era totalmente pulita nella zona di estrazione laterale di aria del canale Venturi, la SF-23 appare qui dettagliata.

"Non saprò se questa auto mi veste meglio, o di più rispetto a quella del 2022 - ha detto Sainz oggi a margine del test - Non lo saprò fino a quando non la porterò al limite in qualifica, è impossibile saperlo ora perché nei test non porti mai la vettura al limite. Per ora cerco di fare le mie prove; abbiamo un programma che stabilisco insieme alla squadra sulla base delle mie preferenze prima dell’appuntamento con il GP. Ora ci stiamo concentrando su questi test per trovare delle risposte e per sapere dove andare e cosa evitare. La nostra priorità è quella di migliorare il passo gara, anche perché l’anno scorso eravamo più performanti in qualifica rispetto alla gara stessa".