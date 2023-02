Forte terremoto in Turchia, magnitudo 7.8

Due forti scosse di terremoto - la prima con magnitudo 7.8, la seconda 6.7 - hanno colpito stanotte la Turchia meridionale, seguite poi da altre scosse di minore entità.

Il primo sisma è stato registrato alle 03.17 ora locale (le 02.17 in Italia), non lontano dal confine con la Siria, nella provincia a maggioranza curda di Gaziantep, a poco più di 20 chilometri dal capoluogo e 16 dalla cittadina di Nurdağı. Investite anche le province di Malatya e Diyarbakir, dicono i media turchi. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano (INGV) e del servizio geologico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità. La seconda scossa a pochi minuti di distanza, alle 02.28 locali, pochi chilometri più a nord.

Per ora non si ha notizia ufficiale di vittime, ma i media turchi riportano diversi edifici distrutti. Le prime immagini diffuse in rete mostrano infatti case crollate e persone che si aggirano nella notte fra le macerie, in diverse città del sud-est del Paese. L'entità del sisma e il fatto che investa una zona popolosa e fitta di edifici privi di strutture antisismiche fanno temere che l'impatto possa essere pesante.

Il movimento è stato avvertito anche in Libano, Siria e Cipro.

La Turchia si trova in una delle zone sismiche più attive al mondo. Nell'agosto 1999, un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito il nord-ovest del paese, uccidendo 17mila persone.