Francia: sciopero controllori volo, annullato 1 volo su 2 all'aeroporto di Parigi Orly

Un volo su due, sia in partenza che in arrivo, all'aeroporto di Parigi-Orly è stato cancellato questo sabato pomeriggio, a causa dello sciopero imprevisto dei controllori del traffico aereo, che contestano la proposta del governo francese per le pensioni. "Tenendo conto dell'alta adesione allo sciopero tra gli operatori della navigazione aerea di Orly", la Direzione generale dell'aviazione civile (DGAC) "ha chiesto alle compagnie aeree di ridurre la pianificazione dei voli del 50% dalle 13:00", ha dichiarato la dirigenza in un comunicato.

La DGAC ha inoltre assicurato che l'altro grande aeroporto della regione parigina, Roissy-Charles-de-Gaulle, non è interessato da questo blocco, così come i centri di navigazione aerea che accompagnano gli aerei già in volo sul territorio francese. Secondo fonti aeroportuali citate da Agence France-Presse, queste cancellazioni interessano "25 arrivi e 22 partenze" di aeromobili a Orly, principalmente su rotte domestiche e con paesi della zona Schengen. Nelle ultime settimane, centinaia di migliaia di francesi hanno manifestato in piazza contro la riforma del sistema pensionistico proposta dal presidente Emmanuel Macron. La proposta del governo è già all'Assemblea nazionale, ma il ministro Elisabeth Borne ha già avvertito che l'innalzamento dell'età pensionabile, attualmente a 62 anni e che potrebbe evolvere a 64 o addirittura a 65, "non è negoziabile".