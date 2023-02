Francia, studente pugnala a morte la sua professoressa

Uno studente di 16 anni ha ucciso una sua professoressa, ferendola a morte con alcune coltellate sferrate contro lo sterno.

Teatro dell'omicidio, il liceo di Saint-Jean-de-Luz nei Pirenei. La notizia è stata riportata da vari media tra cui BfmTv.

Il giovane è stato arrestato.

Numerosi soccorsi e forze dell'ordine sono stati inviati sul posto dove, in un primo momento, gli studenti sono stati invitati a rimanere nelle loro classi. A metà mattina sono stati poi evacuati dall'istituto. Il ministro dell'istruzione nazionale, Pap Ndiaye, in un post su Twitter, ha espresso la sua "immensa emozione" per quanto accaduto.

Secondo quanto riportato i giornali locali l'autore dell'omicidio soffrirebbe di disturbi psichiatrici e avrebbe detto "di essere posseduto" mentre stava aggredendo l'insegnante.

Stando alla testimonianza di uno studente, raccolta dalla giornalista francese Bleu Pays Basque, il giovane aggressore si sarebbe alzato durante la lezione, brandendo un'arma bianca, tenuta nascosta tra i quaderni, e avrebbe quindi bloccato la porta della stanza prima di dirigersi verso l'insegnante e pugnalarla al petto.

Gli altri studenti sono fuggiti dalla classe in preda al panico.