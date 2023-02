G7 virtuale con Zelensky: probabili nuove sanzioni a Mosca e controlli su invio di armi alla Russia

Il meeting virtuale tra Joe Biden, i leader del G7 e il presidente ucraino Zelensky è iniziato alle 9:10 ora locale (le 15:10 in Italia) e si è concluso dopo circa un'ora e mezza, alle 10:38 locali. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Al centro dell'agenda dei Paesi del G7, l'eventuale imposizione di nuove sanzioni alla Russia e l'intensificarsi di controlli sulle nazioni sospettate di fornire armi a Mosca, affinché nessuno la sostenga militarmente. Lo ha detto, nella conferenza stampa che ha preceduto il summit virtuale, il premier giapponese Fumio Kishida, presidente di turno dei 7 Grandi, a un anno esatto dall'inizio del conflitto in Ucraina.

A inizio settimana, il governo di Tokyo ha stanziato fondi pari a 5,5 miliardi di dollari in assistenza finanziaria per la ricostruzione del Paese devastato dalla guerra, e ha affermato che lavorerà con le autorità della Cambogia per coordinare il processo di sminamento.

Il premier giapponese ha inoltre detto che lui stesso sta considerando una visita in Ucraina non appena le condizioni lo consentiranno, senza specificare possibili date e dettagli. Kishida è l'unico leader del G7 a non essersi ancora recato a Kiev, citando fin qui ostacoli alla sicurezza.