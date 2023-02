Germania: bambini investiti e trascinati da un treno merci. Uno è morto, l'altro è grave

Il caso riporta alla mente quanto successo a Monza 8 giorni fa: un quattordicenne spinto contro un treno per una felpa.

I contorni del fatto non sono ancora definiti ma in Germania un bambino è morto e un altro è rimasto gravemente ferito dopo essere stati investiti da un treno lungo una linea ferroviaria nella città di Recklinghausen. Secondo il quotidiano Bild, i giovanissimi sono stati trascinati da un treno merci per diverse centinaia di metri. Polizia e vigili del fuoco hanno perlustrato i binari con torce e droni alla ricerca di eventuali altre vittime.

Alcuni testimoni hanno raccontato che tra binari della vecchia stazione ferroviaria c'è un ex edificio abbandonato, dove spesso si riuniscono i ragazzi. Ci si può arrivare sia attraverso i cespugli che attraverso il tratto ferroviario. Ma se l'incidente sia avvenuto lì o da qualche altra parte rimane per il momento da chiarire. La chiamata di emergenza è arrivata poco dopo le 18.00 di ieri sera. Un portavoce della polizia ha dichiarato: "Non ci risulta che sia coinvolto un terzo bambino". La polizia è ancora la lavoro alla ricerca di prove e dettagli dell’incidente.

"È orribile. E’ semplicemente orribile quello che è successo qui e si può solo sperare che i genitori abbiano la forza di superare questa grande disgrazia", ha detto ai giornalisti Herbert Reul, ministro degli Interni dello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia. "Perché, come mai, sono tutte domande a cui nessuno può ancora rispondere e che non risolverebbero nulla", ha aggiunto Reul.